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      Апеляційний суд не дозволив звільнити Савченко з-під варти

      47 Читать новость на русском
      Надія Савченко
      Надія Савченко / glavcom.ua

      У вівторок, 20 листопада, Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.

      Про це повідомив адвокат підозрюваної Олександр Шадрін агентству "Інтерфакс-Україна". 

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      Так, рішення Шевченківського суду Києва про подовження арешту Савченко до 23 грудня залишилось чинним. 

      У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. 

      Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

      Останні події у справі Савченко:
      Теги: Новини України Новини політики Судді Надія Савченко
      Джерело: 24 Канал
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