Савченко хоче позиватись до Європейського суду з прав людини

Надія Савченко, яка перебуває під арештом, просить колишнього першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна консультувати її з питань можливого звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Лист до колишнього першого заступника генерального прокурора Савченко опублікувала у себе на сторінці Facebook.

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"Я буду вдячна, якщо Ви погодитесь консультувати мене з питань захисту та можливого звернення до ЄСПЛ. Ваша співпраця з моїми адвокатами значно посилить шанси на перемогу України над свавіллям і беззаконням кожної політичної "еліти", котра приходить до влади в Україні, а це і буде наша спільна перемога – перемога українського народу", – зазначила підозрювана.

Савченко також наголосила, що з усіх політичних поглядів і ідей Кузьміна їй подобається виключно одне – це "відновлення і стабілізація правового поля України в спеціалізованому міжнародному суді відповідно до міжнародного права і демократичних цінностей цивілізованого світу".

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що слідство встановило організатора державного перевороту у справі Надії Савченко та Володимира Рубана. Саму справу планували передати до суду на початку жовтня.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.