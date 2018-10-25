Савченко продовжили арешт майже до Нового року

У четвер, 25 жовтня, Шевченківський райсуд Києва продовжив до 30 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. Нагадаємо, що політика підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Про це повідомляє "Громадське".

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Раніше адвокати Савченко заявили, що їм не надали достатньо часу і можливостей для ознайомлення з матеріалами справи. Після того, як захисникам нардепа відмовили у відводі судді, адвокати не з'явилися на продовження засідання і суд перенесли на 25 жовтня.

Зазначимо, що Савченко перебуває під вартою із березня 2018 року.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що слідство встановило організатора державного перевороту у справі Надії Савченко та Володимира Рубана. Саму справу планували передати до суду на початку жовтня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.