Савченко продлили арест почти до Нового года

В четверг, 25 октября, Шевченковский райсуд Киева продлил до 30 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. Напомним, что политика подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Об этом сообщает "Громадское".

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Ранее адвокаты Савченко заявили, что им не предоставили достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела. После того, как защитникам нардепа отказали в отводе судьи, адвокаты не явились на продолжение заседания и суд перенесли на 25 октября.

Отметим, что Савченко находится под стражей с марта 2018 года.

Напомним, в сентябре стало известно, что следствие установило организатора государственного переворота в деле Надежды Савченко и Владимира Рубана. Само дело планировали передать в суд в начале октября.

В чем подозревают Надежду Савченко?

В сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

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