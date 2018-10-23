Мені потрібно дві операції, пішло запалення, – Савченко про свій стан здоров'я

Позафракційний народний депутат без мандата Надія Савченко поскаржилась на проблеми зі здоров'ям. Як наголосила вона, їй потрібно зробити дві операції та пройти період реабілітації.

Про це політикиня заявила у Шевченківському районному суді Києва, де повинні були розглянути продовження для неї запобіжного заходу, передає "Гордон".

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"Мені дійсно потрібно зробити дві операції. Це стара травма, ще з армії, у коліні. Але оскільки у мене зараз мало рухів у в'язниці, у мене пішло запалення", – наголосила Савченко.

За її словами, вона не може ані лікуватися у в’зниці, ані "відновити м'язову систему".

Мені потрібно дві операції. Одна – на меніску... Але ніхто з лікарів не радить робити це у в'язниці, оскільки реабілітаційний період у мене буде від шести до дев'яти місяців, і це є проблемою. Зараз мені порадили лікарі займатися в реабілітаційному кабінеті на тренажерах... У мене немає можливості поставити тренажери. Мені потрібно три тренажери – бігова доріжка, велосипед і гребля, які навіть у мою камеру не влізуть,

– зазначила парламентарка.

Водночас Савченко зауважила, що у зв’язку з вищевикладеним поки терпітиме біль.

Нагадаємо, у середині липня Надія Савченко знову оголосила безстрокове голодування. Такий крок вона пояснила несправедливим рішенням суду щодо неї, який продовжив їй арешт. До слова, на початку вересня Шевченківський райсуд Києва продовжив їй термін тримання під вартою до 30 жовтня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.