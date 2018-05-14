Савченко сповістила, чим займається у СІЗО

Народна депутатка без мандату Надія Савченко переконує, що у в'язниці їй є чим зайнятися, однак за депутатською роботою вона сумує найменше.

Таку заяву політикиня зробила під час засідання суду щодо її справи, яке зрештою перенеслли на 15 травня, передає ТСН.

Читайте також: Савченко розповіла, що свідки погрожують фізичною розправою сестрі нардепа

Так, за словами Савченко, у в'язниці вона займається спортом.

"Сумую за волею, а от за депутатською роботою – найменше", – зазначає парламентарка.

Крім того, у матеріалі підкреслюється, що вона є не такою вже худою, як фото із СІЗО, яке нещодавно оприлюднювала її сестра Віра.

До слова, на початку засідання Савченко одразу попросила випустити її з клітки.

Нагадаємо, 14 травня, під час розгляду Шевченківським райсудом Києва питання продовження запобіжного заходу для Надії Савченко, політик попросила надати їй безкоштовного (державного) адвоката.



Раніше стало відомо, що адвокати заарештованого нардепа Надії Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай припинили з нею співпрацю за взаємною згодою. Згодом з'явилася інформація, що захисником Савченко може стати адвокат Олександр Шадрін.