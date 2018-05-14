Савченко сообщила, чем занимается в СИЗО
Народный депутат без мандата Надежда Савченко утверждает, что в тюрьме ей есть чем заняться, однако за депутатской работой она скучает меньше всего.
Такое заявление политик сделала во время заседания суда по ее делу, которое в итоге перенесли на 15 мая, передает ТСН.
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Так, по словам Савченко, в тюрьме она занимается спортом.
"Скучаю по воле, а вот за депутатской работой – меньше всего", – отмечает парламентарий.
Кроме того, в материале подчеркивается, что она является не такой уж худой, как на фото из СИЗО, которое недавно обнародовала ее сестра Вера.
К слову, в начале заседания Савченко сразу попросила выпустить ее из клетки.
Напомним, 14 мая, во время рассмотрения Шевченковским райсудом Киева вопроса о продления меры пресечения для Надежды Савченко, политик попросила предоставить ей бесплатного (государственного) адвоката.
Ранее стало известно, что адвокаты арестованной Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай прекратили с ней сотрудничество по взаимному согласию. Впоследствии появилась информация, что защитником Савченко может стать адвокат Александр Шадрин.