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Савченко рассказала, что свидетели угрожают физической расправой сестре нардепа

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Савченко заявила об угрозах сестре и помощникам
Савченко заявила об угрозах сестре и помощникам / Фото из открытых источников

Политик Надежда Савченко сообщила, что свидетели угрожают физической расправой ее сестре и помощникам.

Об этом Савченко заявила в помещении Шевченковского районного суда, пишет УНН.

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"Свидетели, как это ни странно, угрожают даже физической расправой, провоцируют на преступление моих помощников, мою сестру, запугивают людей, которые меня поддерживают. Я предупредила следствие – забрать и отозвать свою группу, которая работала по мне, от моего близкого окружения и людей", – рассказала Надежда Саченко.

Кроме этого, она обратилась к генеральному прокурору вместе с прокурорами по делу "Удерживая меня в тюрьме – Не смейте наносить вред моим близким, родным".

Потому что эти люди, как всем понятно, и даже в материалах дела они себя называют свидетелями-военными, военнослужащими, которые прекрасно владеют всеми навыками для того, чтобы лишить человека жизни и действительно привести свои угрозы в исполнение,
– добавила она.

Вместе с этим, об этом подтвердила ее сестра Вера Савченко.

"Я некоторым телеканалам демонстрировала запись, как себе позволяют разговаривать с женщинами те адвокаты: нецензурной лексикой, грубо и угрожая, что мне чеченцы детьми будут казаться и для меня все это плохо кончится. И что это я хочу, чтобы Надежда сидела", – рассказала сестра нардепа.

Напомним, 14 мая, во время рассмотрения Шевченковским райсудом Киева вопрос продления меры пресечения для Надежды Савченко, политик попросила предоставить ей бесплатного (государственного) адвоката.

Ранее стало известно, что адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай прекратили с ней сотрудничество по взаимному согласию. Впоследствии появилась информация, что защитником Савченко может стать адвокат Александр Шадрин.

Теги: Новости Украины Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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