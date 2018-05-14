Савченко розповіла, що свідки погрожують фізичною розправою сестрі нардепа

Політик Надія Савченко повідомила, що свідки погрожують фізичною розправою її сестрі та помічникам.

Про це Савченко заявила у приміщенні Шевченківського районного суду, пише УНН.

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"Свідки, як це не дивно, погрожують, навіть, фізичною розправою, провокують на злочин моїх помічників, мою сестру, залякують людей, які мене підтримують. Я попередила слідство – забрати і відкликати свою групу, яка працювала по мені, від мого близького оточення і людей", – розповіла Надія Саченко.

Крім цього, вона звернулася до генерального прокурора разом з прокурорами по справі: "Утримуючи мене у в’язниці – не смійте наносити шкоду моїм близьким, рідним".

Тому що ці люди, як всім зрозуміло, і навіть в матеріалах справи вони себе називають свідками-військовими, військовослужбовцями і чудово володіють всіма навичками для того, щоб позбавити людину життя і дійсно привести свої погрози у виконання,

– додала вона.

Разом з цим, про це підтвердила її сестра Віра Савченко.

"Я деяким телеканалам демонструвала запис, як собі дозволяють розмовляти з жінками ті адвокати: нецензурною лексикою, грубо і погрожуючи, що мені чеченці дітьми будуть здаватися і що для мене все це погано закінчиться. І що це я хочу, щоб Надія сиділа", – розповіла сестра нардепа.

Нагадаємо, 14 травня, під час розгляду Шевченківським райсудом Києва питання продовження запобіжного заходу для Надії Савченко, політик попросила надати їй безкоштовного (державного) адвоката.



Раніше стало відомо, що адвокати заарештованого нардепа Надії Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай припинили з нею співпрацю за взаємною згодою. Згодом з'явилася інформація, що захисником Савченко може стати адвокат Олександр Шадрін.