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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Савченко розповіла, чи потрапить у список на обмін до бойовиків

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Савченко зізналась, що навряд чи буде у списку на обмін полоненими
Савченко зізналась, що навряд чи буде у списку на обмін полоненими / ua.news

Політик Надія Савченко зізналась, що їй не надходили і не можуть надходити пропозиції від окупованих українських територій щодо обміну, як це сталося з головою громадської організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном

Про це Савченко заявила у приміщенні Шевченківського районного суду.

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Раніше повідомлялось, що глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що представники окремих районів Донецької області внесли керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана до списку на обмін заручниками.

"Я не думаю, що можливі такі пропозиції стосовно мене", – сказала Надія Савченко стосовно питання, чи надходили їй пропозиції щодо обміну від окупованих території Луганщини та Донеччини. 

Нагадаємо, 14 травня, під час розгляду Шевченківським райсудом Києва питання продовження запобіжного заходу для Надії Савченко, політик попросила надати їй безкоштовного (державного) адвоката.

Раніше стало відомо, що адвокати заарештованого нардепа Надії Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай припинили з нею співпрацю за взаємною згодою. Згодом з'явилася інформація, що захисником Савченко може стати адвокат Олександр Шадрін

Теги: Новини України Новини політики Поліція Надія Савченко Затримання Савченко Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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