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Савченко сама відмовилася від адвокатів, – заступниця нардепа

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Савченко сама відмовилася від адвокатів, – заступниця нардепа
Савченко сама відмовилася від адвокатів, – заступниця нардепа / informator

Надія Савченко сама відмовилася від адвокатів. Нардеп прийняла таке рішення, бо адвокати пропонують лише юридичний бік захисту.

Про це Громадському повідомила заступниця Савченко Тетяна Поторченко.

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Вона зазначила, що адвокати Савченко пропонують лише юридичний бік захисту, тоді як рідні та прихильники депутатки вважають, що лише юридичні методи використовувати неправильно, потрібен і політичний вплив. Так як вони переконані у тому, що справу повністю сфабриковано.

Наразі для Савченко готують іншого адвоката. Мова йде про адвоката Олександра Шадріна. Він прибув до суду, де повідомив, що "вступив у справу, але склад захисників буде вирішувати Надія".

Нагдаємо, раніше стало відомо, що адвокати заарештованого нардепа Надії Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай припинили з нею співпрацю за взаємною згодою. 

Теги: Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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