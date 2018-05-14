Савченко сама отказалась от адвокатов, – заместитель нардепа

Надежда Савченко сама отказалась от адвокатов. Нардеп приняла такое решение, потому что адвокаты предлагают только юридическую сторону защиты.

Об этом Общественному сообщила заместитель Савченко Татьяна Поторченко.

Читайте также: Савченко получила оружие для теракта в Киеве от полковников из России, – Луценко

Она отметила, что адвокаты Савченко предлагают только юридическую сторону защиты, тогда как родные и сторонники депутата считают, что только юридические методы использовать неправильно, нужен и политическое влияние. Так как они убеждены в том, что дело полностью сфабриковано.

Сейчас для Савченко готовят другого адвоката. Речь идет о адвокате Александре Шадрине. Он прибыл в суд, где сообщил, что "вступил в дело, но состав защитников будет решать Надежда".

Напомним, ранее стало известно, что адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай прекратили с ней сотрудничество по взаимному согласию.