Савченко рассказала, попадет ли в список на обмен к боевикам

Политик Надежда Савченко призналась, что ей не поступали и не могут поступать предложения от оккупированных украинских территорий по обмену, как это произошло с председателем общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном

Об этом Савченко заявила в помещении Шевченковского районного суда.

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Ранее сообщалось, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что представители отдельных районов Донецкой области внесли руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен заложниками.



"Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня", – сказала Надежда Савченко к вопросу, поступали ли ей предложения по обмену от оккупированных территории Луганской и Донецкой области.

Напомним, 14 мая, во время рассмотрения Шевченковским райсудом Киева вопрос продления меры пресечения для Надежды Савченко, политик попросила предоставить ей бесплатного (государственного) адвоката.



Ранее стало известно, что адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай прекратили с ней сотрудничество по взаимному согласию. Впоследствии появилась информация, что защитником Савченко может стать адвокат Александр Шадрин.