Савченко в Апеляційному суді "ловить момент"

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, підозрювана у підготовці терактів і повалення державної влади, псує зір у камері слідчого ізолятора.

Про це вона розповіла в Апеляційному суді.

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"Коли знаходишся у в'язниці, у тебе камера зазвичай від 5 до 7 метрів. І зір звикає до ближньої відстані. Ти втрачаєш зір, у тебе розвивається близорукість, тому що ти не можеш дивитися далеко", – зазначила Савченко.

За її словами, коли вона заходить до Апеляційного суду, де такі гарні панорамні вікна, старається дивитися вдалечінь.

"Коли дивишся вдалечінь, концентруєшся на антені, будівельному крані, на якіхось гілках дерева, таким чином можна витягнути зір. І він відновлюється знову. Тому я тут ловлю момент", – повідомила підозрювана.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією –"ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Савченко та дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. Згодом цей термін був продовжений до 13 липня, а після цього – до 10 вересня.