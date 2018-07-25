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Савченко в Апелляционном суде "ловит момент"

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Савченко рассказала, что теряет зрение
Савченко рассказала, что теряет зрение / Getty Images

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержение государственной власти, портит зрение в камере следственного изолятора.

Об этом она рассказала в Апелляционном суде.

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"Когда находишься в тюрьме, у тебя камера обычно от 5 до 7 метров. И зрение привыкает к ближнему расстоянию. Ты теряешь зрение, у тебя развивается близорукость, потому что ты не можешь смотреть далеко", – отметила Савченко.

По ее словам, когда она заходит в Апелляционный суд, где такие красивые панорамные окна, старается смотреть вдаль.

"Когда смотришь вдаль, концентрируешься на антенне, строительном кране, на какие ветвях дерева, таким образом можно вытянуть зрение. И он восстанавливается снова. Поэтому я здесь ловлю момент", – сообщила подозреваемая.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева. 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. Впоследствии этот срок был продлен до 13 июля, а после этого – до 10 сентября.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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