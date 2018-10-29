Савченко хочет обращаться в Европейский суд по правам человека

Надежда Савченко, которая находится под арестом, просит бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина консультировать ее по вопросам возможного обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Письмо к бывшему первому заместителю генерального прокурора Савченко опубликовала у себя на странице Facebook.

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"Я буду благодарна, если Вы согласитесь консультировать меня по вопросам защиты и возможного обращения в ЕСПЧ. Ваше сотрудничество с моими адвокатами значительно усилит шансы на победу Украины над произволом и беззаконием каждой политической "элиты", которая приходит к власти в Украине, а это и будет наша общая победа – победа украинского народа", – сказала подозреваемая.

Савченко также отметила, что из всех политических взглядов и идей Кузьмина ей нравится исключительно одно – это "восстановление и стабилизация правового поля Украины в специализированном международном суде в соответствии с международным правом и демократическими ценностями цивилизованного мира".

Напомним, в сентябре стало известно, что следствие установило организатора государственного переворота в деле Надежды Савченко и Владимира Рубана. Само дело планировали передать в суд в начале октября.

В чем подозревают Надежду Савченко?

В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.