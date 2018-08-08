Савченко зробила заяву про підготовку ймовірного теракту: "сюрреалізм" планувався в Конча-Заспі"

Нардеп без мандата Надія Савченко заявила, що при оголошенні про завершення розслідування справи про нібито підготовку нею і керівником Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном теракту в центрі Києва генпрокурор Юрій Луценко не вказав на те, що "картина сюрреалізму" повинна була відбуватися в Конча-Заспі.

Свою заяву Савченко зробила у перерві засідання Апеляційного суду Києва за скаргою її адвокатів на рішення про продовження терміну арешту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше Савченко заявляла, що проголошувані нею слова на відеозаписах, що демонструвалися генпрокурором у Верховній Раді перед голосуванням за зняття з неї недоторканності і надання дозволу на арешт, вимовлялися спеціально для створення "картини сюрреалізму".

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Знаєте, де мала відбуватися ця картина сюрреалізму? У Конча-Заспі (де проживають багато вищі посадові особи України, – ред.). Вони ж не хочуть показати це на карті. Вони хочуть налякати людей, щоб ті повірили, що Савченко і такі, як вона, – проти України. Це брехня, проти нас – влада, проти України – влада!,

– заявила нардеп.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.



У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла із нардепа недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт, тож зараз Савченко перебуває під вартою. Політика підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.