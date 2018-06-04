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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

СБУ оприлюднила результат допиту Савченко на детекторі брехні

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Надія Савченко
Надія Савченко / informator

Служба безпеки України оприлюднила результати допиту на детекторі брехні народного депутата України Надії Савченко. Відповідно до них, підтверджено, що нардеп готувалася здійснити теракт в будівлі Верховної Ради і в урядовому кварталі в центрі Києва.

Відповідну заяву зробили у Службі безпеки України.

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Відповідно до результатів дослідження,"Савченко обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу".

Саченко обговорювала плани збройного захоплення влади та брала участь у підготовці збройного захоплення влади, для чого з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади підшукувала та перевозила зброю,
– йдеться у повідомленні СБУ. 

Свої плани Савченко обговорювала з Володимиром Рубаном (підозрюваний у підготовці теракту керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус"), Олександром Захарченком ( так званий глава "ДНР"), Олександром Тимофєєвим (так званий "міністр доходів і зборів ДНР").

Нею був розроблений чіткий план вбивства керівників держави, вона домовлялася зі спільниками, хто і що має робити під час замаху на вбивство керівників держави.

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Проте експерти не отримали позитивних відповідей на питання: чи бажала Савченко змінити владу в Україні в конституційний спосіб, чи вважає вона діяльність Президента України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Секретаря РНБО, членів Кабінету Міністрів України, керівників політичних партій злочинною. 

Повідомляється, що у зв’язку з протидією Савченко проведенню експертизи з використанням поліграфу комісія не змогла поставити нардепу всі запитання, а проведення експертизи було припинене.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України СБУ Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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