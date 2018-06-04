СБУ оприлюднила результат допиту Савченко на детекторі брехні
Служба безпеки України оприлюднила результати допиту на детекторі брехні народного депутата України Надії Савченко. Відповідно до них, підтверджено, що нардеп готувалася здійснити теракт в будівлі Верховної Ради і в урядовому кварталі в центрі Києва.
Відповідну заяву зробили у Службі безпеки України.
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Відповідно до результатів дослідження,"Савченко обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу".
Саченко обговорювала плани збройного захоплення влади та брала участь у підготовці збройного захоплення влади, для чого з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади підшукувала та перевозила зброю,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Свої плани Савченко обговорювала з Володимиром Рубаном (підозрюваний у підготовці теракту керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус"), Олександром Захарченком ( так званий глава "ДНР"), Олександром Тимофєєвим (так званий "міністр доходів і зборів ДНР").
Нею був розроблений чіткий план вбивства керівників держави, вона домовлялася зі спільниками, хто і що має робити під час замаху на вбивство керівників держави.
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Проте експерти не отримали позитивних відповідей на питання: чи бажала Савченко змінити владу в Україні в конституційний спосіб, чи вважає вона діяльність Президента України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Секретаря РНБО, членів Кабінету Міністрів України, керівників політичних партій злочинною.
Повідомляється, що у зв’язку з протидією Савченко проведенню експертизи з використанням поліграфу комісія не змогла поставити нардепу всі запитання, а проведення експертизи було припинене.
У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.