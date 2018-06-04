СБУ обнародовала результат допроса Савченко на детекторе лжи

Служба безопасности Украины обнародовала результаты допроса на детекторе лжи народного депутата Украины Надежды Савченко. Соответственно к ним, подтверждено, что нардеп готовилась осуществить теракт в здании Верховной Рады в правительственном квартале в центре Киева.

Соответствующее заявление сделали в Службе безопасности Украины.

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Согласно результатам исследования,"Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя".

Савченко обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти подыскивала и перевозила оружие,

– говорится в сообщении СБУ.

Свои планы Савченко обсуждала с Владимиром Рубаном (подозреваемый в подготовке теракта руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус"), Александром Захарченко ( так называемый глава "ДНР"), Александром Тимофеевим (так называемый "министр доходов и сборов ДНР").

Ею был разработан четкий план убийства руководителей государства, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей государства.

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Однако эксперты не получили положительных ответов на вопрос: желала ли Савченко сменить власть в Украине в конституционный способ, считает ли она деятельность Президента Украины, народных депутатов Украины, Премьер-министра Украины, Секретаря СНБО, членов Кабинета Министров Украины, руководителей политических партий преступной.

Сообщается, что в связи с противодействием Савченко проведению экспертизы с использованием полиграфа комиссия не смогла поставить нардепу все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.