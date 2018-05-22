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Апелляционный суд оставил Савченко под арестом

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Надежду Савченко оставили под стражей
Надежду Савченко оставили под стражей / Фото из свободных сетей

Апелляционный суд Киеве 22 мая своим решением оставил под стражей подозреваемую в подготовке терактов нардепа Надежду Савченко. Соответствующее решение приняла коллегия судей.

Об этом сообщает "Громадское".

Судьи решили, что защита Савченко не предоставила достаточных аргументов, чтобы изменить меру пресечения для политика.

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Поэтому, народная избранница заявила, что продолжит свою голодовку в знак протеста против содержания ее под стражей.

Также известно, что на заседании суда интересы Савченко представляла группа из трех адвокатов, в частности, Александр Шадрин, от которого нардеп ранее отказалась, но потом попросила вернуться в процесс.

Добавим, что в суд пришло несколько десятков человек, которые хотели взять Савченко на поруки. Среди них были, в частности, народный депутат Виталий Куприй и экс-депутат Виктор Шишкин.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Таким образом, под стражей политик пробудет до 13 июля.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Апелляционний суд Киева арест Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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