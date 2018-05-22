Апеляційний суд залишив Савченко під арештом

Апеляційний суд Києва 22 травня своїм рішення залишив під вартою підозрювану у підготовці терактів нардепа Надію Савченко. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів.

Про це повідомляє "Громадське".

Судді вирішили, що захист Савченко не надав достатніх аргументів, щоб змінити запобіжний захід для політика.

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Відтак, народна обраниця заявила, що продовжить своє голодування на знак протесту проти тримання її під вартою.

Також відомо, що на засіданні суду інтереси Савченко представляла група з трьох адвокатів, зокрема, Олександр Шадрін, від якого нардеп раніше відмовилася, але потім попросила повернутися в процес.

Додамо, що до суду прийшло кілька десятків людей, які хотіли взяти Савченко на поруки. Серед них були, зокрема, народний депутат Віталій Купрій та екс-депутат Віктор Шишкін.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.



15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Таким чином, під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.