18:26
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Апеляційний суд залишив Савченко під арештом

206 Читать новость на русском
Надію Савченко залишили під вартою
Надію Савченко залишили під вартою / Фото з вільних мереж

Апеляційний суд Києва 22 травня своїм рішення залишив під вартою підозрювану у підготовці терактів нардепа Надію Савченко. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів.

Про це повідомляє "Громадське".

Судді вирішили, що захист Савченко не надав достатніх аргументів, щоб змінити запобіжний захід для політика.

Читайте також: Адвокат Савченко повідомив, які зміни в її організмі відбулися за час голодування

Відтак, народна обраниця заявила, що продовжить своє голодування на знак протесту проти тримання її під вартою.

Також відомо, що на засіданні суду інтереси Савченко представляла група з трьох адвокатів, зокрема, Олександр Шадрін, від якого нардеп раніше відмовилася, але потім попросила повернутися в процес.

Додамо, що до суду прийшло кілька десятків людей, які хотіли взяти Савченко на поруки. Серед них були, зокрема, народний депутат Віталій Купрій та екс-депутат Віктор Шишкін.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Таким чином, під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Апеляційний суд Києва арешт Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як збагачуються лікарські родини на закупівлі життєво необхідних ліків для смертельно хворих
сьогодні, 18:00 Як збагачуються лікарські родини на закупівлі життєво необхідних ліків для смертельно хворих
Олександра Устінова 119
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сьогодні, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1357
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сьогодні, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 238
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 2246
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1303
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук