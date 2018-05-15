Суд продовжив арешт Надії Савченко

У вівторок, 15 травня, Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Так, під вартою політик пробуде до 13 липня.

Відповідну заяву зробив суддя Павло Слободянюк.

Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання Головної військової прокуратури України.

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Зазначимо, що прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник клопотав про продовження арешту Савченко у зв’язку з тим, що слідство, яке ведеться майже 2 місяці, на сьогодні не завершене. Своє клопотання прокурор аргументував і тим, Савченко при зміні міри запобіжного заходу може тиснути на свідків, впливати на хід розслідування або взагалі переховуватися від слідства.

Банник також наголосив, що Савченко відмовилась від дачі показань, але озвучена їй "підозра підтверджується показами інших свідків".

Прокурор також пояснив, що Савченко потрібно продовжити термі арешту, адже наразі у провадженні проводяться слідчо-розшукові дії для встановлення всіх обставин злочину, окрім того, треба провести ще низку експертиз, допитати 80 осіб у різних регіонах України та на території Операції Об’єднаних сил.

У свою чергу державний захисник народного депутата Юлія Ткач протестувала проти клопотання прокурора.

"Позиція обвинувачення ґрунтується на припущеннях. Нібито Савченко мала змову з невстановленими особами. Може, і є цьому докази, але захисту їх не надали", – сказала Ткач.

Вона також відзначила, що свідки у справі вже допитані, тому Савченко не зможе на них тиснути. Закордонний паспорт Савченко готова здати на зберігання на час слідства, тому не втече за кордон, а нагородний пістолет "Глок 17" вилучений.

Нагадаємо, що народний депутат та екс-командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук подав клопотання про бажання взяти на поруки нардепа Надію Савченко.