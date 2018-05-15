05:58
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Суд продлил арест Надежды Савченко

344 Читати новину українською
Надежды Савченко продлили арест
Надежды Савченко продлили арест / Radiosvoboda.org

Во вторник, 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Так, под стражей политик пробудет до 13 июля.

Соответствующее заявление сделал судья Павел Слободянюк.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Главной военной прокуратуры Украины.

Читайте также: Это их работа была его убить, – Савченко назвала виновных в убийстве Павла Шеремета

Отметим, что прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник ходатайствовал о продлении ареста Савченко в связи с тем, что следствие, которое ведется почти 2 месяца, и на сегодня не завершено. Свое ходатайство прокурор аргументировал и тем, Савченко при изменении меры пресечения может давить на свидетелей, влиять на ход расследования или вообще скрываться от следствия.

Банник также отметил, что Савченко отказалась от дачи показаний, но озвученная ей "подозрение подтверждается показаниями других свидетелей".

Прокурор также пояснил, что Савченко нужно продолжить термин ареста, ведь сейчас в производстве проводятся следственно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств преступления, кроме того, надо провести еще ряд экспертиз, допросить 80 человек в разных регионах Украины и на территории Операции Объединенных сил .

В свою очередь государственный защитник народного депутата Юлия Ткач протестовала против ходатайства прокурора.

"Позиция обвинения основывается на предположениях. Якобы Савченко имела сговор с неустановленными лицами. Может, и есть этому доказательства, но защите их не предоставили", – сказала Ткач.

Она также отметила, что свидетели по делу уже допрошены, потому Савченко не сможет на них давить. Загранпаспорт Савченко готова сдать на хранение на время следствия, поэтому не убежит за границу, а наградной пистолет "Глок 17" изъят.

Напомним, что народный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук подал ходатайство о желании взять на поруки нардепа Надежду Савченко.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Задержание Савченко арест
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 15 мая: обыск
15 мая, 22:29 Главные новости 15 мая: обыск "РИА Новости Украина" и открытие Крымского моста
373
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 мая, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 764
Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
15 мая, 21:02 Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
Катерина Петренко 498
Обыски в РИА
15 мая, 20:01 Обыски в РИА "Новости": кратко о причинах и последствиях
Євгенія Мазур 281
15 мая, 19:01 "Северный поток-2": России рано радоваться?
Інна Жолобович 962
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук