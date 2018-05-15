Суд продлил арест Надежды Савченко

Во вторник, 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Так, под стражей политик пробудет до 13 июля.

Соответствующее заявление сделал судья Павел Слободянюк.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Главной военной прокуратуры Украины.

Читайте также: Это их работа была его убить, – Савченко назвала виновных в убийстве Павла Шеремета

Отметим, что прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник ходатайствовал о продлении ареста Савченко в связи с тем, что следствие, которое ведется почти 2 месяца, и на сегодня не завершено. Свое ходатайство прокурор аргументировал и тем, Савченко при изменении меры пресечения может давить на свидетелей, влиять на ход расследования или вообще скрываться от следствия.

Банник также отметил, что Савченко отказалась от дачи показаний, но озвученная ей "подозрение подтверждается показаниями других свидетелей".

Прокурор также пояснил, что Савченко нужно продолжить термин ареста, ведь сейчас в производстве проводятся следственно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств преступления, кроме того, надо провести еще ряд экспертиз, допросить 80 человек в разных регионах Украины и на территории Операции Объединенных сил .

В свою очередь государственный защитник народного депутата Юлия Ткач протестовала против ходатайства прокурора.

"Позиция обвинения основывается на предположениях. Якобы Савченко имела сговор с неустановленными лицами. Может, и есть этому доказательства, но защите их не предоставили", – сказала Ткач.

Она также отметила, что свидетели по делу уже допрошены, потому Савченко не сможет на них давить. Загранпаспорт Савченко готова сдать на хранение на время следствия, поэтому не убежит за границу, а наградной пистолет "Глок 17" изъят.

Напомним, что народный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук подал ходатайство о желании взять на поруки нардепа Надежду Савченко.