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Экс-командир "Айдара" хочет взять Савченко на поруки: в суд подано ходатайство

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Сергей Мельничук хочет взять Надежду Савченко на поруки
Сергей Мельничук хочет взять Надежду Савченко на поруки / Громадське

Народный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук подал ходатайство о желании взять на поруки подозреваемого в организации государственного переворота нардепа Надежду Савченко.

Об этом 15 мая в зале Шевченковского райсуда Киева заявила государственный адвокат Савченко Юлия Ткач.

Ткач добавила, что аналогичные ходатайства подали еще ряд народных депутатов и другие лица, которые во вторник явились на заседание суда. Отметим, что в зале суда присутствуют сестра Надежды Савченко Вера и их мать.

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Хочу добавить ходатайство о желании лиц принять на поруки Савченко Надежду, а именно заявления: Соловьевой, Прищемчук, Сапсай, Ярмоленко, Нечипуренко, Мельничука, Проторченко,
– заявила адвокат.

В свою очередь прокурор Александр Климович на заседание суда отметил, что необходимо продлить содержание Савченко под стражей в связи с удлинением сроков досудебного расследования. Так, прокуратура просит продлить арест нардепа еще на 60 суток.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Сергей Мельничук Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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