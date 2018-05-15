Екс-командир "Айдару" хоче взяти Савченко на поруки: до суду подано клопотання

Народний депутат та екс-командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук подав клопотання про бажання взяти на поруки підозрювану в організації державного перевороту нардепа Надію Савченко.

Про це 15 травня в залі Шевченківського райсуду Києва заявила державний адвокат Савченко Юлія Ткач.

Ткач додала, що аналогічні клопотання подали ще низка народних депутатів та інші особи, які у вівторок з'явилися на засідання суду. Зазначимо, що у залі суду присутні сестра Надії Савченко Віра і їх матір.

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Хочу додати клопотання про бажання осіб прийняти на поруки Савченко Надію, а саме заяви: Соловйової, Прищемчук, Сапсай, Ярмоленко, Нечипуренко, Мельничука, Проторченко,

– заявила адвокат.

У свою чергу прокурор Олександр Климович на засідання суду зазначив, що необхідно продовжити утримання Савченко під вартою у зв'язку з подовженням строків досудового розслідування. Так, прокуратура просить продовжити арешту нардепа ще на 60 діб.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.