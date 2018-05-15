Це їхня робота була його вбити, – Савченко назвала винних у вбивстві Павла Шеремета

Нардеп Надія Савченко, яка перебуває під вартою, вважає, що винною у вбивстві журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року у Києві є Служба безпеки України.

Про це нардеп заявила під час судового засідання у Шевченківському районному суді Києва щодо продовження нардепу терміну тримання під вартою.

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Савченко переконана, що розслідування справи проти неї є, за її словами "справою честі для СБУ".

Вони ж не можуть, наприклад, розслідувати справу Шеремета (журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у Києві, – ред.), тому що це їхня робота – не в плані розслідувати, хоча, розслідувати це теж їхня робота. Це їхня робота була його вбити,

– заявила нардеп.

Депутат вважає, що резонансне вбивство журналіста у СБУ розслідувати не будуть.

"Вони не будуть розслідувати цю справу, але вони повинні розслідувати й показувати якісь справи, тому, звісно, справа Савченко – це для них справа честі", – заявила нардеп.

Білоруський журналіст Павло Шеремет, який впродовж останніх кількох років жив і працював в Україні, загинув у центрі Києві 20 липня 2016 року. У його автомобілі спрацював вибуховий пристрій.