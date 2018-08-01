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Правоохоронці завершили розслідування справи Савченко та Рубана

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Правоохоронці завершили розслідування справи Савченко та Рубана
Правоохоронці завершили розслідування справи Савченко та Рубана / Beztabu.net

Правоохоронці завершили розслідування у справі народного депутата без мандата Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на адвоката Рубана – Валентина Рибіна.

"Досудове розслідування завершене. 30 липня нам розкрили матеріали", – уточнив адвокат.

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Зараз справа перебуває на етапі ознайомлення з документами.

Військова прокуратура в повідомленні про закінчення досудового розслідування нам повідомила про те, що ми тільки з 13 серпня зможемо почати знайомитися з матеріалами,
– додав Рибін, зазначивши, що це є порушенням прав Рубана.

Завершення досудового розслідування у справі також підтвердила "Укрінформу" речниця генпрокурора Лариса Сарган. За її словами, матеріали кримінальної справи передані сторонам захисту для ознайомлення.

При цьому Сарган сказала, що детальніша інформація буде оприлюднена 2 серпня під час брифінгу генпрокурора Юрія Луценка і першого заступника голови СБУ Віталія Малікова.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.

У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла із нардепа недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт, тож зараз Савченко перебуває під вартою. Політика підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

Теги: Новини України Розслідування Володимир Рубан Надія Савченко Затримання Савченко Новини політики
Джерело: 24 Канал
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