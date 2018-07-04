Рубан просить включити його у списки на обмін від проросійських бойовиків Донеччини

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан через свого адвоката Валентина Рибіна передав "омбудсмену" проросійських бойовиків Донеччини Дарії Морозовій прохання включити його до списків на обмін зі сторони окупантів.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на адвоката Валентина Рибіна.

Раніше, 25 червня, Рубан відмовився від своїх адвокатів Віталія Погосяна та Андрія Смірнова і висловив бажання, щоб його захищав Рибін. Тож на судовому засіданні 25 червня Рубана представляв уже Рибін.

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Того дня суд на 2 місяці продовжив Рубану термін тримання під вартою.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю.



У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла із нардепа недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Савченко перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня.