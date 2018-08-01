Правоохранители завершили расследование дела Савченко и Рубана

Правоохранители завершили расследование в деле народного депутата без мандата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Рубана – Валентина Рыбина.

"Досудебное расследование завершено. 30 июля нам раскрыли материалы", – уточнил адвокат.

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Сейчас дело находится на этапе ознакомления с документами.

Военная прокуратура в сообщении об окончании досудебного расследования нам сообщила о том, что мы только с 13 августа сможем начать знакомиться с материалами,

– добавил Рыбин, отметив, что это является нарушением прав Рубана.

Завершение досудебного расследования в деле также подтвердила "Укринформу" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По ее словам, материалы уголовного дела переданы сторонам защиты для ознакомления.

При этом Сарган сказала, что подробная информация будет обнародована 2 августа во время брифинга генпрокурора Юрия Луценко и первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.



В деле Рубана задержали нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла с депутата неприкосновенность, а также дала разрешение на ее задержание и арест, поэтому сейчас Савченко находится под стражей. Политика подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.