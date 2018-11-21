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      Апелляционный суд не разрешил освободить Савченко из-под стражи

      210 Читати новину українською
      Надежды Савченко
      Надежды Савченко / glavcom.ua

      Во вторник, 20 ноября, Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.

      Об этом сообщил адвокат подозреваемого Александр Шадрин агентству "Интерфакс-Украина".

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      Так, решение Шевченковского суда Киева о продлении ареста Савченко до 23 декабря осталось в силе.

      В чем подозревают Надежду Савченко?
      В сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

      Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

      Последние события в деле Савченко:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Судьи
      Источник: 24 Канал
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