Чому не хочуть обмінювати Рубана: окупанти зробили заяву

Колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана включили у списки на обмін через те, що "за нього просили люди", які за його допомогою повернулися додому.

Про це сказала "обмудсмен "ДНР" Дар'я Морозова.

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"Ми включили Рубана у списки на обмін, бо колись завдяки йому, коли ми ще разом влаштовували обміни, було звільнено багато людей. Ті люди, які повернулися, йому вдячні. Пан Рубан нам не друг, але за проханням звільнених, ми його включили у списки", –заявила Морозова.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт. У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.