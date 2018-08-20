Суд ухвалив нове рішення щодо перебування під вартою Рубана

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, який підозрюється у спробі замаху на перших державних діячів України, в тому числі й на президента Петра Порошенка, а також у збройному захопленні Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Валентин Рибін.

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За його словами, Рубан перебуватиме під вартою щонайменше до 8 вересня 2018 року.

"Володимиру Рубану сьогодні продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тільки до 08 вересня 2018, – зазначив він.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт. У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.