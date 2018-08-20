Суд принял новое решение относительно пребывания под стражей Рубана

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который подозревается в попытке покушения на первых государственных деятелей Украины, в том числе и на президента Петра Порошенко, а также в вооруженном захвате Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Валентин Рыбин.

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По его словам, Рубан будет находиться под стражей как минимум до 8 сентября 2018 года.

"Владимиру Рубану сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей только до 08 сентября 2018, – отметил он.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест. По делу Рубана задержали нардепа Надежду Савченко.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.