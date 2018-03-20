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Рубану сообщили еще одно подозрение в совершении преступления: названа суть

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Рубану сообщили еще одно подозрение в совершении преступления: названа суть
Рубану сообщили еще одно подозрение в совершении преступления: названа суть / Фото из открытых источников

Во вторник, 20 марта, в зале Апелляционного суда Киева прокурор Александр Банник сообщил о дополнительном подозрении руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, Рубану сообщили о подозрении по уголовной статье 109 "Заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти".

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Его подозревают в сговоре с целью совершения насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя. Риски, предусмотренные Уголовным кодексом, есть,
– рассказал прокурор.

Кроме того, Банник отметил, что Рубан совершил преступление против основ национальной безопасности Украины.

"Считаю, что содержание под стражей является целесообразным и обоснованным. Автомобиль был осмотрен следователями, и найденное было привлечено в качестве доказательств. Есть копии рапортов, которые содержат неопровержимые доказательства. Он является организатором совершения этого преступления. Рубан передал это оружие, именно по его инициативе в город Хмельницкий он передал оружие на хранение. Это и есть незаконное хранение оружия", – пояснил прокурор.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Апелляционний суд Киева Владимир Рубан
Источник: 24 Канал
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