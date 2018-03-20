13:44
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Рубану повідомили про ще одну підозру у скоєнні злочину: названа суть

633 Читать новость на русском
Рубану повідомили про ще одну підозру у скоєнні злочину: названа суть
Рубану повідомили про ще одну підозру у скоєнні злочину: названа суть / Фото з вільних мереж

У вівторок, 20 березня, у залі Апеляційного суду Києва прокурор Олександр Банник повідомив про додаткову підозру керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Так, Рубану повідомили про підозру за кримінальною статтею 109 "Змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади".

Читайте також: Рубан залишився під арештом: рішення Апеляційного суду

Його підозрюють у змові з метою вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, у підготовці до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу. Ризики, передбачені Кримінальним кодексом, є,
– розповів прокурор.

Крім того, Банник зазначив, що Рубан вчинив злочин проти основ нацбезпеки України.

"Вважаю, що тримання під вартою є доцільним і обґрунтованим. Автомобіль був оглянутий слідчими, і знайдене було залучене у якості доказів. Є копії рапортів, які містять беззаперечні докази. Він є організатором вчинення цього злочину. Рубан передав цю зброю, саме за його ініціативою у місто Хмельницький він передав зброю на зберігання. Це і є незаконне зберігання зброї", – пояснив прокурор.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України Кримінальні новини Володимир Рубан Апеляційний суд Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Росії отруїли Олега Сенцова, – експерт
сьогодні, 12:21 У Росії отруїли Олега Сенцова, – експерт
24644
Відео
сьогодні, 12:07 Відео "Що, вс*алися?" із Савченко: у нардепа прокоментували скандальний ролик
3361
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук