Рубану повідомили про ще одну підозру у скоєнні злочину: названа суть

У вівторок, 20 березня, у залі Апеляційного суду Києва прокурор Олександр Банник повідомив про додаткову підозру керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Так, Рубану повідомили про підозру за кримінальною статтею 109 "Змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади".

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Його підозрюють у змові з метою вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, у підготовці до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу. Ризики, передбачені Кримінальним кодексом, є,

– розповів прокурор.

Крім того, Банник зазначив, що Рубан вчинив злочин проти основ нацбезпеки України.

"Вважаю, що тримання під вартою є доцільним і обґрунтованим. Автомобіль був оглянутий слідчими, і знайдене було залучене у якості доказів. Є копії рапортів, які містять беззаперечні докази. Він є організатором вчинення цього злочину. Рубан передав цю зброю, саме за його ініціативою у місто Хмельницький він передав зброю на зберігання. Це і є незаконне зберігання зброї", – пояснив прокурор.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.