Рубан залишився під арештом: рішення Апеляційного суду

У вівторок, 20 березня, Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на рішення Шевченківського райсуду Києва від про його арешт на 2 місяці і залишив Рубана під вартою.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

Так, на засіданні у вівторок суд відмовив захисту Рубана у зміні йому запобіжного заходу на домашній арешт.

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Окрім того, суд відмовив у взятті Рубана на поруки позафракційного народного депутата України Надії Савченко.

Дивіться відео перебігу засідання

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.