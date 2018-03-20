Рубан остался под арестом: решение Апелляционного суда

Во вторник, 20 марта, Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на решение Шевченковского райсуда Киева о его аресте на 2 месяца и оставил Рубана под стражей.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

Так, на заседании во вторник суд отказал защите Рубана в изменении ему меры пресечения на домашний арест.

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Кроме того, суд отказал во взятии Рубана на поруки внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко.

Смотрите видео заседания суда по делу Рубана

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.