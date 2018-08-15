16:03
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сын Василия Стуса "продался Медведчуку" и "работал на Рубана"

89 Читати новину українською
Сын Василия Стуса "продался Медведчуку" и "работал на Рубана"
Сын Василия Стуса "продался Медведчуку" и "работал на Рубана" / 24 канал

В истории с участием Виктора Медведчука в судьбе семьи Стуса появились новые детали. В 2013 году сын украинского поэта и диссидента Дмитрий Стус работал в жюри конкурса, который финансировал Виктор Медведчук, а до этого семь лет возглавлял журнал Владимира Рубана, которого называют "креатурой" Медведчука.

Об этом сообщил ЭСПРЕССО со ссылкой на Новынарню.

Читайте также: На что прицелился Медведчук, возвращаясь в украинскую политику

Сейчас Дмитрий Стус выступает против показа Медведчука в фильме об отце, да и вообще отказался сотрудничать с создателями фильма. Мол – не нравится сценарий.

Виктор Медведчук сыграл заметную роль в жизни семьи Стуса

А вот видеозапись с конкурса, который проходил в клубе "Sorry бабушка", опубликован на YouTube движением "Видсич" еще в марте 2013.

Дмитрий Стус, сын Василия Стуса, продался убийце своего отца – Виктору Медведчуку. Теперь он работает на карманную организацию Медведчука "Украинский выбор",
– писали тогда активисты "Видсич".

Одна из конкурсанток спросила Стуса, как он относится к тому, что "человек, который насадил его отца" финансирует этот проект.

Дмитрий Стус ответил, что не знал, кто спонсор. И зал встретил смехом и возгласами такой ответ, ведь о спонсоре знали все.

Писатель Юрий Винничук на странице в соцсети напомнил, что Дмитрий Стус работал главным редактором журнала "Киевская Русь" в период с 2006 по 2013 года. Генеральным же директором этого издательства была "креатура Медведчука" – Владимир Рубан.

Дмитрий Стус работал на Владимира Рубана, которого сейчас подозревают в подготовке теракта

Тот самый, которого сейчас подозревают, вместе с Надеждой Савченко, в подготовке теракта в Киеве.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Теги: Новости Украины Владимир Рубан Виктор Медведчук Скандал с фильмом про Стуса
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Медреформа в действии: первые результаты, новые зарплаты семейных врачей и борьба за пациента
сегодня, 15:00 Медреформа в действии: первые результаты, новые зарплаты семейных врачей и борьба за пациента
Оксана Тропотяга
Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
сегодня, 14:06 Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
Віталій Шабунін
Умер Эдуард Успенский: биография писателя, который придумал Чебурашку
сегодня, 13:55 Умер Эдуард Успенский: биография писателя, который придумал Чебурашку
Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
сегодня, 12:00 Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
Лев Парцхаладзе
Как выбрать компетентного стоматолога: советы и нюансы
сегодня, 11:04 Как выбрать компетентного стоматолога: советы и нюансы
Яніна Ткачук
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Главные новости 14 июня: открытие ЧМ-2018, ДТП с нардепом и годовщина сбития Ил-76
 15 июня , 08:00
Сколько человек пострадали в результате штурма палаточного городка: данные Нацполиции
 6 декабря 2017 , 10:57
"Шальке" Коноплянки станет первым соперником "Краснодара" на новом стадионе
 1 сентября 2016 , 22:08
"Під час кваліфікації я молився". Інтерв'ю із батьком олімпійського чемпіона Олександра Абраменка
 19 февраля , 20:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук