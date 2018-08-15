Сын Василия Стуса "продался Медведчуку" и "работал на Рубана"

В истории с участием Виктора Медведчука в судьбе семьи Стуса появились новые детали. В 2013 году сын украинского поэта и диссидента Дмитрий Стус работал в жюри конкурса, который финансировал Виктор Медведчук, а до этого семь лет возглавлял журнал Владимира Рубана, которого называют "креатурой" Медведчука.

Об этом сообщил ЭСПРЕССО со ссылкой на Новынарню.

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Сейчас Дмитрий Стус выступает против показа Медведчука в фильме об отце, да и вообще отказался сотрудничать с создателями фильма. Мол – не нравится сценарий.

Виктор Медведчук сыграл заметную роль в жизни семьи Стуса

А вот видеозапись с конкурса, который проходил в клубе "Sorry бабушка", опубликован на YouTube движением "Видсич" еще в марте 2013.

Дмитрий Стус, сын Василия Стуса, продался убийце своего отца – Виктору Медведчуку. Теперь он работает на карманную организацию Медведчука "Украинский выбор",

– писали тогда активисты "Видсич".

Одна из конкурсанток спросила Стуса, как он относится к тому, что "человек, который насадил его отца" финансирует этот проект.

Дмитрий Стус ответил, что не знал, кто спонсор. И зал встретил смехом и возгласами такой ответ, ведь о спонсоре знали все.

Писатель Юрий Винничук на странице в соцсети напомнил, что Дмитрий Стус работал главным редактором журнала "Киевская Русь" в период с 2006 по 2013 года. Генеральным же директором этого издательства была "креатура Медведчука" – Владимир Рубан.

Дмитрий Стус работал на Владимира Рубана, которого сейчас подозревают в подготовке теракта

Тот самый, которого сейчас подозревают, вместе с Надеждой Савченко, в подготовке теракта в Киеве.

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