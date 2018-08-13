Скандал навколо фільму про Стуса: у Держкіно зробили важливу заяву

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко запевнив, що сцени з адвокатом Медведчуком з фільму про Василя Стуса не вилучатимуть.

На початку серпня стало відомо, що з фільму про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука, який був адвокатом у процесі над поетом.

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Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, якщо вони хочуть дозняти стрічку, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".



Згодом знімальна група фільму заявила, що найближчим часом буде дознято сцену суду за участю Віктора Медведчука, яка раніше була видалена.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко нагадав, що фільм про Стуса має державне фінансування і відреагував на доручення прем'єра Гройсмана розібратись в ситуації аж ніяк не тиском чи цензурою.

В даному випадку, я думаю все-таки, коли мова йде про вимогу привести проект у відповідність з тим концептом, який був підтриманий, який виграв конкурс, то це не цензура, а нормальна вимога в рамках договірних відносин. Ми надали кошти на фільм з якимись елементами і хочемо в результаті побачити ці елементи у фільмі,

– зазначив Іллєнко в ефірі "5 каналу".

Він запевнив, що представники влади не впливають на сам творчий і знімальний процес виробництва фільму зокрема, не говорять як знімати ту чи іншу сцену.

Проте заяви про можливі судові розгляди в період зйомок фільму, на думку Іллєнка, є прямим тиском на творців і акторів.

Такими заявами раніше відзначились адвокати самого Віктора Медведчука.