Скандал вокруг фильма о Стусе: в Госкино сделали важное заявление

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заверил, что сцены с адвокатом Медведчуком из фильма о Василие Стусе не будут изымать.

В начале августа стало известно, что из фильма об украинском писателе-диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке, который был адвокатом в процессе над поэтом.

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По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, если они хотят доснять ленту, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".



Впоследствии съемочная группа фильма заявила, что в ближайшее время будет доснята сцена суда с участием Виктора Медведчука, которая ранее была удалена.



Председатель Госкино Филипп Ильенко напомнил, что фильм о Стусе имеет государственное финансирование и отреагировал на поручение премьера Гройсмана разобраться в ситуации отнюдь не давлением или цензурой.

В данном случае, я думаю все-таки, когда речь идет о требовании привести проект в соответствие с тем концептом, который был поддержан, который выиграл конкурс, то это не цензура, а нормальное требование в рамках договорных отношений. Мы предоставили средства на фильм с какими-то элементами и хотим в результате увидеть эти элементы в фильме,

– отметил Ильенко в эфире "5 канала".

Он заверил, что представители власти не влияют на сам творческий и съемочный процесс производства фильма в частности, не говорят как снимать ту или иную сцену.



Однако заявления о возможных судебных разбирательствах в период съемок фильма, по мнению Ильенко, является прямым давлением на создателей и актеров.



Такими заявлениями ранее отметились адвокаты самого Виктора Медведчука.