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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Фільм не про Медведчука": син Стуса озвучив свою позицію щодо стрічки про батька

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Дмитро Стус
Дмитро Стус / Фото з вільних мереж

Син українського поета-дисидента Василя Стуса Дмитро Стус заявив, що не домагатиметься в судовому порядку заборони на показ фільму про свого батька, навіть якщо до фінальної версії стрічки включать епізод за участю адвоката Віктора Медведчука.

Про це Дмитро Стус повідомив в коментарі Styler.

24 канал повідомляв, що Дмитро Стус відмовився співпрацювати з авторами фільму про Василя Стуса. За словами сина поета, усе тому, що йому не сподобався сценарій, а також творці стрічки порушили усі домовленості з ним щодо фільму.

Зазначимо, що адвокат Віктора Медведчука попередив, що у разі "недостовірної інформації" про свого клієнта у фільмі про Стуса, він не виключає подання до суду.

"Це все проблеми і рішення авторів. Та й взагалі, фільм про Стуса, а не Медведчука", – зазначив син поета.

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Щодо прав на використання імені батька у фільмі Дмитро Стус заявив: "Я жодних дозволів не давав, і не думаю, що маю якісь права на подібну заборону".

Син поета також прокоментував інформацію про те, що, нібито, саме сім'я Василя Стуса "виступила проти" включення скандального епізоду з Медведчуком до готового фільму "Стус". Так, Дмитро Стус наголосив, що жодного тиску або прохання щодо цього питання з його сторони не було. Окрім того, у сина поета не було жодних конкретних побажань до готового сценарію стрічки.

Дмитро Стус не озвучує свою конкретну позицію щодо ролі Медведчука у фінальній справі поета – багато протиріч.

Я вже дуже втомився від цієї теми, яка піднімається напередодні кожних виборів вже 15 років. Роль Медведчука дуже прикра. Інша справа, що я всюди наголошую, що крім цього були рецензії та замовні статті українських літературознавців, листи громадськості з осудом і т. п. З самим Медведчуком я ніколи не зустрічався, а напередодні цієї ситуації (скандалу з фільмом "Стус") ні з ким з членів знімальної групи не розмовляв,
– запевнив Дмитро Стус.

хроніка подій
Теги: Новини України Кіно Скандал з фільмом про Стуса Віктор Медведчук Новини культури
Джерело: 24 Канал
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