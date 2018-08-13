Прибрати сцену суду просив автор медведчуківських "темників" Сергій Васильєв

Сцену суду над поетом-дисидентом з фінального сценарію попросив прибрати Сергій Васильєв, колишній глава управління інформполітики при Адміністрації Президента часів Кучми.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер, журналіст і громадський діяч Роман Реведжук.

"Васильєв Сергій – це прізвище ви чули ще в 2003-2004 роках. Він працював в адміністрації президента під керівництвом Віктора Медведчука і був тим самим автором, тим самих темників, які привели до бунту в колективах столичних телеканалів", – написав Реведжук. Також журналіст стверджує, що зараз Васильєв керує прес-службою Григорія Суркіса і "по старій пам'яті допомагає своєму шефові в делікатних питаннях".

Нагадаємо, що раніше в соціальних мережах розгорівся скандал, нібито зі сценарію фільму про Василя Стуса вирізали сцену фінального судового засідання над поетом-дисидентом, адвокатом якого був Віктор Медведчук. Зйомки цього фільму почалися в кінці квітня, режисером є Роман Бровко. Проект став одним з переможців конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Держкіно виділяє на нього 19 мільйонів гривень, загальний бюджет – близько 40 мільйонів гривень. Договір з компанією "UM-GROUP" про надання фінансової підтримки фільму "Птах душі" Держкіно підписало 18 грудня 2017 року.

Як пояснила знімальна група фільму, кадри з Медведчуком були вирізані, щоб не стати "політичним інструментом". Однак Реведжук обіцяє найближчим часом поділитися з громадськістю, "що ж пов'язує Романа Бровко з прес-секретарем Медведчука і Суркіса, Сергієм Васильєвим", а ще – розкрити інформацію про суму, обіцяної режисерові за вирізану сцену про Медведчука, і який відсоток від цієї суми Сергій Васильєв привласнив собі.