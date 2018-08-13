Перипетії довкола фільму про Стуса: у Держкіно зреагували на можливий позов Медведчука

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що ймовірна заборона фільму про українського поета-дисидента Василя Стуса буде порушенням інтересів держави та платників податків.

Про це повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що Пилип Іллєнко також запевнив, що сцени з адвокатом Василя Стуса Віктором Медведчуком із кінострічки не вилучатимуть. При цьому глава Держкіно запевнив, що представники влади не впливають на сам творчий і знімальний процес фільму.

Іллєнко наголосив, що співфінансування державою стрічки про Стуса означає те, що держава буде однією зі сторін у разі позову щодо заборони показу. Раніше адвокат Медведчука Ігор Кириленко попередив, що у разі "недостовірної інформації" про свого клієнта у фільмі про Стуса, він не виключає подання позову до суду.

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Очевидно, що у випадку заборони показу фільму будуть порушуватися інтереси держави та інтереси платників податків, які заплатили 50% вартості виробництва фільму. Це буде суд не персонально зі сценаристами фільму, режисером чи компанією-виробником, це судова справа, у якій однією зі сторін буде держава в особі агентство з питань кіно,

– розповів Іллєнко.

Напередодні стало відомо, що у фільмі про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука – захисника у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився.



Учасники знімального процесу розповіли, що "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти стрічку, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".



Пізніше знімальна група фільму заявила, що найближчим часом буде дознято сцену суду за участю Медведчука, яка раніше була видалена.



