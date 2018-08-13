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Перипетии вокруг фильма про Стуса: в Госкино отреагировали на возможный иск Медведчука

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Филипп Ильенко прокомментировал возможный судебный иск Медведчука из-за фильма о Стусе
Филипп Ильенко прокомментировал возможный судебный иск Медведчука из-за фильма о Стусе / Life.pravda.com.ua

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что вероятный запрет фильма об украинском поэте-диссиденте Василие Стусе будет нарушением интересов государства и налогоплательщиков.

Об этом сообщает "Громадське".

24 канал сообщал, что Филипп Ильенко также заверил, что сцены с адвокатом Василия Стуса Виктором Медведчуком из киноленты не будут изымать. При этом глава Госкино заверил, что представители власти не влияют на сам творческий и съемочный процесс фильма.

Ильенко отметил, что софинансирование государством ленты о Стусе означает, что государство будет одной из сторон в случае иска о запрете показа. Ранее адвокат Медведчука Игорь Кириленко предупредил, что в случае "недостоверной информации" своего клиента в фильме о Стусе, он не исключает подачи иска в суд.

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Очевидно, что в случае запрета показа фильма будут нарушаться интересы государства и интересы налогоплательщиков, которые заплатили 50% стоимости производства фильма. Это будет суд не персонально со сценаристами фильма, режиссером или компанией-производителем, это судебное дело, в котором одной из сторон будет государство в лице агентства по вопросам кино,
– рассказал Ильенко.

Накануне стало известно, что в фильме об украинском писателе-диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке – защитнике в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался.

Участники съемочного процесса рассказали, что "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять ленту, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

Позже съемочная группа фильма заявила, что в ближайшее время будет доснять сцену суда с участием Медведчука, которая ранее была удалена.

 

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Теги: Новости Украины Новости культуры Скандал Кино Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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