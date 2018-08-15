Син Василя Стуса "продався Медведчуку" і "працював на Рубана"

У історії з роллю Віктора Медведчука у долі родини Стусів з'явилися нові деталі. У 2013 році син українського поета та дисидента Дмитро Стус працював у журі конкурсу, який фінансував Віктор Медведчук, а до цього сім років очолював журнал Володимира Рубана, якого називають "креатурою" Медведчука.

Про це повідомило ЕСПРЕСО з посиланням на Новинарню.

Читайте також: На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику

Зараз Дмитро Стус виступає проти показу Медведчука у фільмі про батька, та і взагалі відмовився співпрацювати з творцями фільму. Мовляв – не подобається сценарій.



Віктор Медведчук зіграв помітну роль у житті родини Стусів

А от відеозапис із конкурсу, що відбувався у клубі "Sorry бабушка", оприлюднено на YouTube рухом "Відсіч" ще у березні 2013.

Дмитро Стус, син Василя Стуса, продався вбивці свого батька – Віктору Медведчуку. Тепер він працює на кишенькову організацію Медведчука “Український вибір",

– писали тоді активісти "Відсічі".

Одна з конкурсанток запитала Стуса, як він ставиться до того, що "людина, яка засадила його батька" фінансує цей проект.

Дмитро Стус відповів, що не знав, хто спонсор. І зал зустрів сміхом таку відповідь, адже і вигуками, мовляв, про спонсора знали усі.

Письменник Юрій Винничук на сторінці у соцмережі нагадав, що Дмитро Стус працював головним редактором журналу “Київська Русь” у період від 2006 по 2013 роки. Генеральним же директором цього видавництва була "креатура Медведчука" – Володимир Рубан.



Дмитро Стус працював на Володимира Рубана, якого зараз підозрюють у підготовці теракту

Той самий, якого зараз підозрюють, разом з Надією Савченко, у підготовці теракту в Києві.

ХРОНІКА ПОДІЙ