Син Василя Стуса "продався Медведчуку" і "працював на Рубана"
У історії з роллю Віктора Медведчука у долі родини Стусів з'явилися нові деталі. У 2013 році син українського поета та дисидента Дмитро Стус працював у журі конкурсу, який фінансував Віктор Медведчук, а до цього сім років очолював журнал Володимира Рубана, якого називають "креатурою" Медведчука.
Про це повідомило ЕСПРЕСО з посиланням на Новинарню.
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Зараз Дмитро Стус виступає проти показу Медведчука у фільмі про батька, та і взагалі відмовився співпрацювати з творцями фільму. Мовляв – не подобається сценарій.
Віктор Медведчук зіграв помітну роль у житті родини Стусів
А от відеозапис із конкурсу, що відбувався у клубі "Sorry бабушка", оприлюднено на YouTube рухом "Відсіч" ще у березні 2013.
Дмитро Стус, син Василя Стуса, продався вбивці свого батька – Віктору Медведчуку. Тепер він працює на кишенькову організацію Медведчука “Український вибір",
– писали тоді активісти "Відсічі".
Одна з конкурсанток запитала Стуса, як він ставиться до того, що "людина, яка засадила його батька" фінансує цей проект.
Дмитро Стус відповів, що не знав, хто спонсор. І зал зустрів сміхом таку відповідь, адже і вигуками, мовляв, про спонсора знали усі.
Письменник Юрій Винничук на сторінці у соцмережі нагадав, що Дмитро Стус працював головним редактором журналу “Київська Русь” у період від 2006 по 2013 роки. Генеральним же директором цього видавництва була "креатура Медведчука" – Володимир Рубан.
Дмитро Стус працював на Володимира Рубана, якого зараз підозрюють у підготовці теракту
Той самий, якого зараз підозрюють, разом з Надією Савченко, у підготовці теракту в Києві.
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