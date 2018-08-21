Почему не хотят обменивать Рубана: оккупанты сделали заявление

Бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана включили в списки на обмен из-за того, что "за него просили люди", которые с его помощью вернулись домой.

Об этом сказала "обмудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

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"Мы включили Рубана в списки на обмен, поскольку когда-то благодаря ему, когда мы еще вместе устраивали обмены, было освобождено много людей. Те люди, которые вернулись, ему благодарны. Господин Рубан нам не друг, но по просьбе освобожденных, мы его включили в списки", – заявила Морозова.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест. В деле Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.