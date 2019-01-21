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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Рубану вручили обвинувальний акт, – адвокат

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      Володимир Рубан
      Володимир Рубан / Фото з відкритих джерел

      Адвокат колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана Валентин Рибін повідомив про вручення його підзахисному обвинувального акту.

      Про це захисник повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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      21 січня 2019 року о 18:00 вручений звинувачувальний акт Володимиру Рубану,
      – написав адвокат.

      Наразі вирішується питання, в який із судів України прокуратура направить справу.

      Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт. У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко.

      Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Рубан
      Джерело: 24 Канал
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