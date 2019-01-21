Рубану вручили обвинувальний акт, – адвокат

Адвокат колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана Валентин Рибін повідомив про вручення його підзахисному обвинувального акту.

Про це захисник повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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21 січня 2019 року о 18:00 вручений звинувачувальний акт Володимиру Рубану,

– написав адвокат.

Наразі вирішується питання, в який із судів України прокуратура направить справу.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт. У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.