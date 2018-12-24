Адвокат-захисник екс-бійців "Беркута" і Рубана заявив про підпал свого авто: фото

Адвокат Валентин Рибін заявив, що 24 грудня невідомі спалили його автомобіль, який стояв у підземному паркінгу його будинку. Зазначимо, що раніше адвокат захищав інтереси харківських екс-бійців "Беркута".

Про інцидент Рибін розповів у коментарі "Громадському" та опублікував у Facebook відповідні фото.

Адвокат заявив, що не знає, хто підпалив його авто, однак пов’язує це зі своєю професійною діяльністю.

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"Я можу пов’язати це з чим завгодно, бо мені постійно погрожують через діяльність", – сказав Рибін.

Він додав, що авто дуже пошкоджене і не було застраховане.

Що відомо про адвоката Валентина Рибіна? У 2016 році був адвокатом бійця ГРУ Росії Олександра Александрова, якого з іншим ГРУ-шником Євгеном Єрофеєвим суд Києва визнав винними у скоєнні теракту, в результаті якого загинув український військовий Вадим Пугачов. Обох бійців ГРУ РФ взяли в полон українські військові на Донбасі, а після суду їх обміняли на чинного нардепа Надію Савченко.



Крім того, Рибін захищав 3 харківських екс-бійців "Беркута", які втекли до Росії.



А ще у 2018 році адвокат став захисником керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і формально Савченко, яких підозрюють у спробі захоплення державної влади, державного перевороту та організації теракту.



Рибін також захищав Рафаеля Лусваргі – військового найманця з Бразилії, який воював на стороні проросійських бойовиків на Донбасі. Зараз бойовик перебуває під вартою до 28 січня 2019 року.