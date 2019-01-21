Рубану вручили обвинительный акт, – адвокат

Адвокат бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин сообщил о вручении его подзащитному обвинительного акта.

Об этом защитник сообщил на своей Facebook-странице.

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21 января 2019 года в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану,

– написал адвокат.

Сейчас решается вопрос, в какой из судов Украины прокуратура направит дело.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест. По делу Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.