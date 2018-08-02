Слідство вивчає роль Медведчука у справі Савченко та Рубана, – Луценко

На сьогодні у слідства у справі "Савченко-Рубана" немає підстав для визначення лідеру громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктору Медведчуку будь-якого іншого можливого процесуального статусу, крім свідка.

Про це 2 серпня на брифінгу на полігоні ЦСО "Альфа" заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що правоохоронці завершили розслідування у справі народного депутата без мандата Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

На цей момент достатніх доказів для того, щоб Медведчук отримав будь-який інший процесуальний статус, крім свідка, у слідства немає,

– сказав генпрокурор.

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При цьому Луценко зазначив, що слідство ретельно вивчає зв'язки Савченко "ще в 90-х роках з "білямедведмуківськими" громадськими структурами", зв'язки осіб, які мають якийсь стосунок до Савченко та Медведчука.

Але зараз у слідства немає тих доказів, якими я можу оперувати в публічній площині. На цей момент у нього немає статусу в цій справі. Ми вивчаємо його можливі зв'язки з будь-якою антиукраїнською діяльністю, і не тільки в цій справі,

– наголосив голова ГПУ.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.



У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла із нардепа недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт, тож зараз Савченко перебуває під вартою. Політика підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.